Lahr – Einbruch in Arztpraxis

Lahr (ots) – Noch unbekannte Langfinger sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in eine Arztpraxis am Marktplatz eingestiegen. Hierbei fiel den Dieben eine überschaubare Summe Wechselgeld in die Hände. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

