Lahr – Einbruch in Geschäft

Lahr (ots) – Ein Lahrer Geschäftsinhaber musste am Freitagnachmittag einen durchwühlten Verkaufsraum vorfinden. Als er seinen Laden gegen 12 Uhr in der Kaiserstraße betrat, stellte er fest, dass diverse Gegenstände auf dem Boden lagen. Auch eine sonst verschlossene Tür stand offen. Nach bisherigen Feststellungen brach ein bislang unbekannter Dieb durch Aufhebeln der Hintertür in den Laden ein. Der Langfinger entwendete kleinere Kunstgegenstände. Ein genauer Sachschaden steht noch nicht fest. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstagabend 18 Uhr bis zum Freitag 12 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4092987