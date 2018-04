Lahr – Einbruchsversuch misslungen

Lahr (ots) – Noch unbekannte Langfinger versuchten im Zeitraum zwischen Samstagfrüh und Montagmorgen in ein Gebäude in der Burgheimer Straße einzusteigen. Die ungebetenen Gäste wollten vermutlich mit einer vor Ort befindlichen Leiter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten gelangen. Nach dem gewaltsamen Einschlagen einer Scheibe mussten sie wahrscheinlich feststellen, dass die Leiter etwas zu kurz war. Ohne Beute und mit einem verursachten Sachschaden von zirka 100 Euro suchten die Unbekannten das Weite.

