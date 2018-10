Lahr – Eingebrochen

Anzeige

Lahr (ots) – Unbekannte sind im Verlauf des Montagabends über die Terrassentür eines Anwesens in der „Alte Straße“ in das Innere des Gebäudes gelangt und haben zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr nach Verwertbaren gesucht. Mit Schmuck und Bargeld suchten die Langfinger anschließend das Weite. Auf die gleiche Weise sind Einbrecher in ein Haus in der Bergstraße eingestiegen. Sie sorgten hier zwischen kurz vor 8 Uhr und 20.30 Uhr für einen Diebstahlschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4095305