Lahr – Einige Verstöße

Lahr (ots) – Der Umstand, dass ein 31 Jahre alter Suzuki-Fahrer am Mittwochnachmittag während seiner Tour auf der Straße „Im Dornschlag“ das Mobiltelefon benutzte, wurde diesem gegen 15.40 Uhr zum Verhängnis. Beamte des Polizeireviers Lahr wurden auf den Verstoß aufmerksam und unterzogen den Mann umgehend einer genaueren Überprüfung. Wie sich herausstellte, war an dem Wagen nicht nur die Hauptuntersuchung fällig – der 31-Jährige war darüber hinaus am Steuer des Suzuki gesessen, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

