Lahr – Einmal quer durchs Strafgesetzbuch

Lahr (ots) – Einem 59 Jahre alten Mann erwartet nach mehreren mutmaßlich alkoholbedingten Aussetzern eine ganze Litanei an Strafanzeigen. Zunächst wurde der Endfünfziger am Donnerstagabend von verschiedenen Zeugen dabei beobachtet, wie er gegen 21.45 Uhr, mit einem später festgestellten Alkoholpegel von weit über 1,5 Promille mit einem Roller durch die Paul-Waeldin-Straße fuhr. Eine drohende Polizeikontrolle durch hinzugerufene Streifen des Polizeireviers Lahr versuchte der 59-Jährige zu Fuß zu umgehen. Nach einer Fahndung war das Katz-und-Maus-Spiel dann aber an einer Tankstelle in der Turmstraße beendet. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Erschwerend kommt hinzu, dass an seinem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht war. Sämtliche polizeiliche Maßnahmen auf dem Tankstellengelände und später auf der Polizeidienststelle wurden vom 59-Jährigen von unzähligen Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten, aber auch gegenüber des Arztes flankiert, der bei dem offensichtlich Betrunkenen eine Blutentnahme durchführte. Zur Erhebung der Blutprobe mussten die Gesetzeshüter richtig Hand anlegen, da sich der 59-Jährige mächtig dagegen wehrte und sich so ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einhandelte. Der Abend endete für den aggressiven Delinquenten in der Ausnüchterungszelle. Eine Kostenrechnung für den behördlichen Aufenthalt wird ihn an die Geschehnisse des Abends erinnern.

