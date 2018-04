Lahr – Eins führt zum anderen

Lahr (ots) – Weil er eine Bekannte bedroht haben soll, waren die Beamten des Polizeireviers in Lahr am Montagmittag auf der Suche nach einem Mittfünfziger. Wie sich während der Fahndung herausstellte, bestand ein Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme für den Gesuchten. Nach einer kurzen Nachschau konnte der 53-Jährige unweit der Innenstadt angetroffen, verhaftet und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt nach Offenburg eingeliefert werden.

