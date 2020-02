Lahr – Enkeltrick / Schockanrufer

Anzeige

Lahr (ots) – Mit der erfundenen Geschichte, dass der Sohn in einen schweren Unfall verwickelt war und nun die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro zu hinterlegen sei, gelang es bislang unbekannter Täterschaft am gestrigen Donnerstag gegen 11:40 Uhr, in Lahr einen 69-Jährigen um sein Erspartes zu bringen. Der bislang unbekannte Anrufer war so überzeugend, dass der Mann die Geschichte glaubte, das Geld auf der Bank abhob und die geforderte Geldsumme gegen 13:15 Uhr an einen Kurier übergab. Die Beamten der zuständigen Kriminalinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und gibt folgende Verhaltenstipps:

– Beim kleinsten Zweifel bei dem angeblich verletzten Familienmitglied zurückrufen – Kein Bargeld an Unbekannte ‚Kuriere‘ aushändigen – Nicht mit Unbekannten zum Geldautomaten gehen – Keine Namen oder verwandtschaftlichen Beziehungen am Telefon preisgeben – Beim geringsten Verdacht sofort die Polizei informieren – Wählen Sie die 110!

