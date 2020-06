Lahr – Fahrrad kollidiert mit Auto

Anzeige

Lahr (ots) – Am Donnerstagnachmittag kollidierte ein Fahrradfahrer mit einer Autofahrerin. Der 29-jährige Radfahrer war hierbei von Langenwinkel kommend auf dem Radweg der Raiffeisenstraße unterwegs, während die 32-jährige Mercedes-Lenkerin über die Karl-Kammer-Straße in Richtung Raiffeisenstraße fuhr.Gegen 17:15 Uhr kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer an der Einmündung zur Raiffeisenstraße. Der Radler wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

