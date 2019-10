Lahr – Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Anzeige

Lahr (ots) – Am Samstagnachmittag, 15:45 Uhr, wollte eine Autofahrerin in Höhe Mietersheim auf die B 3 in Richtung Kippenheim einfahren. Sie musste wegen hohem Verkehrsaufkommen auf der Durchgangsfahrbahn auf dem Beschleunigungsstreifen verzögern, weshalb die nachfolgende Autofahrerin infolge Unachtsamkeit auffuhr. Hierbei wurde die geschädigte Autofahrerin leicht verletzt, eine weitere Mitfahrerin sowie die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Nach der Unfallaufnahme sollten die Fahrzeuge von Abschleppdiensten geborgen werden. Hierbei geriet der Pkw der Unfallverursacherin aufgrund eines Kurzschlusses, verursacht durch den Unfallschaden, in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. An dem anderen beteiligten Pkw entstand ein Unfallschaden von 2000 EUR.

