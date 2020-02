Lahr – Folgenschwerer Unfall

Anzeige

Lahr (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte die starke Alkoholisierung eines 18-Jährigen am späten Donnerstagabend in der Lahrer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Der Fahranfänger soll auf einem dortigen Parkplatz einen geparkten Pkw beschädigt haben. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr stellten die Ermittler fest, dass der junge Mann mit über eineinhalb Promille am Steuer des Wagens gesessen haben dürfte. Er muss nun ein Strafverfahren über sich ergehen lassen.

