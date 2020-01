Lahr, Friesenheim – Schulschwänzen wird teuer

Anzeige

Lahr, Friesenheim (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Lahr am Ortsausgang von Friesenheim ein mit drei Personen besetzter Roller auf. Dieser zog außerdem einen Radfahrer. Einer der drei auf dem Roller sitzenden Jugendlichen trug auch keinen Schutzhelm. Eine Kontrolle erwies sich zunächst als unmöglich, da der Rollerfahrer die Anhalte-Signale der Beamten ignorierte und zunächst flüchtete. Letztendlich gelang es nach umfangreichen Ermittlungen der Beamten allen vier habhaft zu werden. Es handelte sich um 12 -15 Jahre alte Schüler einer Realschule die ihre Zeit an diesem Morgen anders als in der Schule verbringen wollten. Die Schule wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Da der Fahrer außerdem keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß erwartet diesen nunmehr auch noch ein Strafverfahren. Die anderen entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

