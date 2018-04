Lahr – Fußgängerin angefahren

Lahr (ots) – Nach einer Kollision am Sonntagnachmittag in der Schwarzwaldstraße zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin trug die ältere Dame schwere Verletzungen davon. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mitte 20 Jahre alter Mann gegen 14.18 Uhr beim Rückwärtsfahren die hinter seinem Wagen befindliche Seniorin übersehen, was letztlich zu einem Zusammenstoß führte. Die über 80-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

