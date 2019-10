Lahr – Garagenbrand

Anzeige

Lahr (ots) – Zu einem Brand in einer Garage kam es am Sonntagabend in der Emma-Brauer-Straße. Der Auslöser des Feuers geht vermutlich auf einen technischen Defekt einer Ladestation für Autobatterien zurück. Es entstand Sachschaden von circa 15000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die angerückten Kräfte der Feuerwehr Lahr hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

