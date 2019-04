Lahr – Geldspielautomaten im Visier

Anzeige

Lahr (ots) – Ein Einbrecher hatte es in den frühen Morgenstunden des Freitags auf zwei Geldspiel- und einen Zigarettenautomaten einer Gaststätte am Sonnenplatz abgesehen. Der unerwünschte Gast ist hierbei gegen 4.45 Uhr über ein Fenster in das Lokal eingestiegen. Im Gaststättenraum hat der Ganove zwei Geldspielautomaten aufgehebelt und daraus Bargeld erbeuten können. An einem Zigarettenautomat versuchte sich der Dieb allerdings vergeblich. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

