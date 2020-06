Lahr – Gestürzt und verletzt

Anzeige

Lahr (ots) – Eine 27 Jahre alte Frau hat sich am Montagnachmittag nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad schwer verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen kam die Fahrradfahrerin in der Lotzbeckstraße alleinbeteiligt zu Fall. Der Sachschaden am Fahrrad dürfte als gering anzusehen sein.

