Lahr – Gesuchte festgenommen

Lahr (ots) – Im Bereich „Im Götzmann“ überprüften Beamte des Polizeirevier Lahr am Donnerstag gegen 2:20 Uhr ein Auto in welchem zwei Personen schliefen. Es wurde festgestellt, dass die 65-jährige Fahrzeugbesitzerin zur Festnahme ausgeschrieben ist. Da sie eine offene Geldbuße nicht bezahlen konnte wurde sie aufgrund des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

