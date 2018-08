Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Lahr (ots) – Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft kam es am Montagnachmittag zu mehreren Körperverletzungen. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der handfesten Streiterei sind bislang noch nicht geklärt. Beamte des Polizeireviers in … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4039890