Lahr – Herd nicht ausgeschaltet

Lahr (ots) – Auf einem Herd vergessene Speisen waren am Dienstagvormittag der Grund für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Kruttenaustraße. Eine Anwohnerin ließ das Essen kurz nach 11 Uhr auf der erhitzen Herdplatte zurück, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Zu einem nennenswerten Sachschaden kam es glücklicherweise nicht.

