Lahr – Hohes Aggressionspotential

Anzeige

Lahr (ots) – Eine verbale Auseinandersetzung zweier Männer vor etwa einer Woche wurde am Dienstagabend fortgesetzt. Ein Endvierziger suchte seinen Kontrahenten an dessen Wohnanschrift in der Schwarzwaldstraße auf und schoss gegen 20:45 Uhr unvermittelt mit einer Luftdruckpistole in die Richtung des Anfangsechzigers. Letzterer wurde hierbei nicht getroffen und griff zu seinem Schutz nach einer im Bereich liegenden Dachlatte, als der Angreifer auf ihn zuging. Dieser warf daraufhin Backsteine in die Richtung seines Gegenübers, welcher auch von diesen nicht getroffen wurde. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Pkw. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4029765