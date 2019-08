Lahr-Hugsweier – Dieseldiebstahl

Anzeige

Lahr-Hugsweier (ots) – Am Montag gegen 16 Uhr wurde in Lahr-Hugsweier festgestellt, dass an drei seit Freitag, 22 Uhr, in der Einsteinallee abgestellten Lkw Diesel aus den Tanks abgezapft wurde. An einem vierten Lastwagen gelang es den bislang unbekannten Tätern nicht den Tankdeckel aufzubrechen. Insgesamt wurden circa 500 Liter Diesel entwendet. Die Polizei in Lahr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Telefon, 07821 277-0, um Hinweise. /ag

