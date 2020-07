Lahr – Im Ausnahmezustand Widerstand geleistet

Anzeige

Lahr (ots) – Weil Verwandte den Notruf alarmierten, mussten Beamten des Polizeireviers Lahr am Mittwochnachmittag in die Schwarzwaldstraße eilen. Eine junge Frau hatte aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Wohnung Gegenstände auf Personen geworfen und schien aufgrund ihres Zustandes auch in ihrer eigenen Gesundheit gefährdet. Der Verbringung in eine Spezialklinik widersetzte sich die Frau jedoch dahingehend, dass sie versuchte die Beamtinnen und Beamten zu treten, Kopfstöße zu versetzen und zu bespucken. Nur unter großem Aufwand konnte die Frau schließlich weiterer medizinischer Hilfe zugeführt werden. Keiner der Beteiligten wurde glücklicherweise bei dem Vorfall verletzt.

