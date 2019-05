Lahr – In Gewahrsam genommen

Anzeige

Lahr (ots) – Weil sich ein Mann gegen 3 Uhr morgens offenbar unbefugt im öffentlich zugänglichen Vorraum eines Geldinstitutes in der Schillerstraße aufgehalten hatte, wurden die Beamten des Polizeireviers Lahr gerufen. Den Beamten trat der polizeibekannte 30-Jährige sofort sehr aufbrausend entgegen und stellte sich ihnen drohend und in aggressiver Haltung gegenüber. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er auch gegenüber Dritten in dieser Art in Erscheinung treten könnte, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht.

