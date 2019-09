Lahr – In Rage

Anzeige

Lahr (ots) – Eine noch unbekannte Frau soll in der Nacht auf Donnerstag in einem Lokal in der Kreuzstraße randaliert und hierbei den Betreiber der Gaststätte leicht verletzt haben. Dessen ersten Angaben zufolge soll die Frau aus noch nicht geklärten Gründen in Rage geraten sein und hierbei diverses Inventar umhergeworfen haben. Der um Schlichtung bemühte Gastronom sei eigenen Äußerungen nach eingeschritten und wurde durch die Unbekannte im Gesicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

