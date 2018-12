Lahr – Ineinander gekracht

Anzeige

Lahr (ots) – An der Kreuzung der Tiergartenmühlgasse zur Lotzbeckstraße sind am späten Montagnachmittag zwei Autos ineinander gekracht. Eine 46 Jahre alte Golf-Fahrerin hat hierbei die Vorfahrt eines auf der Lotzbeckstraße in stadtauswärtige Richtung herannahenden Audi missachtet. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch die 18 Jahre alte Audi-Fahrerin blieben bei dem sich gegen 17 Uhr zugetragenen Malheur unversehrt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.500 Euro.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4133499