Lahr – Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Lahr (ots) – Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße stellten im Hausflur Qualm und Brandgeruch fest und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Wie sich herausstellte brach der Brand in einem Kellerraum aus, in dem die Wasseruhren installiert sind. Weiterhin waren Müllsäcke mit Laub in dem Raum abgestellt, in deren Bereich das Feuer entstand. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Im Zuge der Löscharbeiten wurde das Mehrfamilienhaus und das durch einen Kellerflur verbundene Nachbarhaus komplett geräumt. Die rund 40 Personen, die sich in den Häusern befanden, konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurück. Der Sachschaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen. Weitere Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Lahr durchgeführt. Neben der Feuerwehr Lahr mit 40 Mann und sieben Fahrzeugen war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Mann im Einsatz. /CBR

