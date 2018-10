Lahr – Kerze löst Brandalarm aus

Anzeige

Lahr (ots) – Eine Anwohnerin informierte am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr Feuerwehr und Polizei darüber, dass ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung `Am Schützenplatz` Alarm schlug. Beim Eintreffen konnten die Wehrleute und die Beamten aus Lahr feststellen, dass eine auf einer Elektroheizung liegende, geschmolzene Kerze vermutlich der Auslöser zu sein schien. Zu einem Brand kam es nicht.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4103171