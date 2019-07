Lahr, Kippenheimweiler -Autos entwendet

Anzeige

Lahr, Kippenheimweiler (ots) – Zum Diebstahl zweier Autos kam es zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag im Bereich Lahr. Zwischen 23 Uhr am Donnerstagabend und Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr wurde an einer Schule in der Bergstraße ein weinroter Opel Corsa entwendet. Die Besitzerin fand am Morgen nur noch den leeren Stellplatz vor und verständigte daraufhin die Polizei. Am Waldmattensee in Kippenheimweiler wurde am Freitagmorgen zwischen 9 Uhr und 10:15 Uhr aus einem während des Schwimmens kurzzeitig unbeaufsichtigten Rucksack im Bereich der Liegewiese zunächst der Autoschlüssel und im Anschluss der silberne Ford Focus samt darin befindlicher Geldbörde entwendet. Beide gestohlenen Fahrzeuge haben Offenburger Kennzeichen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach beiden Diebstählen die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

