Lahr, Kippenheimweiler – Brennender Pkw

Lahr, Kippenheimweiler (ots) – Ein brennendes Auto hat am frühen Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Wylerter Hauptstraße geführt. Eine Zeugin hatte das Feuer kurz vor 19.25 Uhr über den Notruf gemeldet. Die so verständigten Einsatzkräfte hatten die auf dem Rücksitz des Wagens ausgebrochenen Flammen schnell unter Kontrolle. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der Opel Zafira mutwillig in Brand gesteckt wurde. Ein Serienzusammenhang wird nach derzeitigem Stand der Recherchen ausgeschlossen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

