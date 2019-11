Lahr, Kippenheimweiler – Eingestiegen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Lahr, Kippenheimweiler (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstag durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Haus im ‚Tabakfeld‘ eingestiegen und hat zwischen 13:10 Uhr und 22:30 Uhr sämtliche Zimmer betreten sowie etliche Schränke durchwühlt. Mit verschiedenen Kleidungsstücken, Schmuck sowie einem mit Ausweisdokumenten gefüllten Portemonnaie im Gepäck verschwand der Dieb über alle Berge. Der Diebstahlschaden dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen, während der Sachschaden am Fenster auf rund 1.000 Euro beziffert wird. Möglicherweise steht mit dem Einbruch ein dunkel bekleideter Mann in Verbindung, der von den Bewohnern vor der Tat beobachtet werden konnte, wie er telefonierend vor dem Anwesen stand. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr erbeten.

