Lahr, Kippenheimweiler – Gartenhütte in Brand

Lahr (ots) – Eine in Flammen stehende Gartenhütte hat am Dienstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Kleingartenanlage an der Straße ´Niedermatten´ geführt. Das brennende Gebäude wurde von einem Zeugen gegen 22.40 Uhr entdeckt und konnte kurz darauf durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte gelöscht werden. Hinweise auf Brandstiftung bestehen derzeit nicht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

