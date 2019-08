Lahr – Kleine Ursache, große Wirkung

Anzeige

Lahr (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine achtlos in einem Blumentopf entsorgte Zigarettenkippe am Donnerstagabend zu einer größeren Rauchentwicklung und in der Folge zu einer vorübergehenden Evakuierung geführt haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr mussten kurz nach 21 Uhr in die Dinglinger Hauptstraße ausrücken, nachdem Anwohner des Mehrfamilienhauses Alarm geschlagen hatten. Nachdem die Wehrleute den Brandherd im Treppenhaus ausgemacht und abgelöscht hatten, konnten die Bewohner alsbald in ihre Wohnungen zurückkehren. Bis dahin war die Dinglinger Straße beidseitig gesperrt. Verletzt wurde nach aktuellen Feststellungen niemand. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4355802