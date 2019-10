Lahr – Körperlich angegriffen

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr in der Lotzbeckstraße, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Lahr wegen Körperverletzung. Zwei Auszubildende seien zuvor von einer siebenköpfigen Gruppe angesprochen worden. Im Verlauf der Gespräche wurde einer der Auszubildenden am Ohr verletzt und musste in einem örtlichen Klinikum behandelt werden. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung, eine Fahndung blieb erfolglos. Der mutmaßliche Täter aus der Gruppe soll eine rote Weste getragen haben. Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter der eine auffallend rote Weste getragen haben soll, oder zu dem Vorfall, nehmen die Beamten unter der 07821 277-200 entgegen. /ar

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4404345