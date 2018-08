Lahr – Kollision beim Wenden

Anzeige

Lahr (ots) – Bei einem Wendemanöver ist ein 18 Jahre alter Ford-Lenker am Mittwochabend in der Eisenbahnstraße mit dem Ford einer 27-Jährigen zusammengestoßen und hat so einen Sachschaden von 8.000 Euro verursacht. Die beiden Beteiligten blieben durch das sich kurz vor 19.30 Uhr zugetragenen Malheurs unversehrt. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden.

