Lahr – Kollision mit Fahrradfahrer

Anzeige

Lahr (ots) – Am Mittwochmorgen kam es in der Schwarzwaldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Corsa und einem 49-jährigen Radfahrer. Der 27 Jahre alte Autofahrer übersah gegen 06:43 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr den Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Glücklicherweise zog sich der Radler in Folge des Zusammenstoßes nur leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden entstand in Höhe von rund 500 Euro. Der Corsa-Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr stellen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4451915 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4451915