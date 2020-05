Lahr – Kriminalpolizei ermittelt, Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einem Vorfall auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände am Dienstagabend, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 19:15 Uhr befanden sich dort drei Jugendliche (zwischen 14 und 15 Jahren) mit ihren Fahrrädern am See, als offenbar unvermittelt ein 12-Jähriger aus einer anderen, etwa sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher zu der Dreier-Gruppe lief. Einer der drei Jugendlichen wurde sofort beleidigt, worauf er mit seinem Fahrrad flüchtete. Der aus der größeren Gruppe Herangetretene nahm auf einem E-Bike, dass ein unbekannter etwa 30 bis 40 Jahre alter Zeuge ihm überließ, die Verfolgung auf, bis er ihn eingeholt hatte. Statt weiteren Beleidigungen, versetzte er dem 14-Jährigen offenbar eine Ohrfeige. Das gleiche soll auch den ein Jahr älteren Freund des 14-Jährigen ereilt haben, als dieser zu Hilfe kam. Zwei unbekannte Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und trennten die Parteien. Als der dritte aus der Gruppe seinem Freund ebenfalls zu Hilfe eilen wollte , soll ein 14-Jähriger aus der größeren Gruppe ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Fahrrades genötigt haben. Als er mit dem Fahrrad davonfuhr, wurden die beiden Zeugen offenbar wieder auf die Situation aufmerksam und stoppten den 14-jährigen Tatverdächtigen. Nachdem er das Rad zurückgelassen hatte, flüchteten die Tatverdächtigen, konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung jedoch aufgegriffen werden. Die Beamten der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, insbesondere den beiden couragierten Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer 0781 21-2820 erbeten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4598461 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4598461