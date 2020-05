Lahr – Küchenbrand, zwei Leichtverletzte

Anzeige

Lahr (ots) – Eine auf der eingeschalteten Herdplatte vergessene Pfanne dürfte nach bisherigen Feststellungen am Montagmorgen zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße und einhergehend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt haben. Zwei Bewohner haben hierbei leichte Verletzungen davongetragen und wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin wurde kurz nach 7:30 Uhr auf eine heftige Rauchentwicklung im Gebäude aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber in Grenzen halten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

