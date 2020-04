Lahr, Kuhbach – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Anzeige

Lahr, Kuhbach (ots) – Weil er offenbar ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein und unter dem Einfluss von Drogen gegen das „Herzlich Willkommen“ Schild in der Kuhbacher Hauptstraße fuhr, erwarten einen 40-Jährigen nun einige Unannehmlichkeiten. Der BMW Fahrer kollidierte Zeugenangaben zufolge gegen 22:50 Uhr mit dem Schild und machte sich anschließend aus dem Staub. Beamte des Polizeireviers Lahr konnten den mutmaßlichen Unfallverursacher kurze Zeit später ausfindig machen. Er musste Blut abgeben. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Schade am Schild wird au etwa 450 Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4572686 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4572686