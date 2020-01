Lahr, Langenwinkel – Feuerwehreinsatz

Anzeige

Lahr, Langenwinkel (ots) – Angebranntes Essen führte am Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Anwohner eines Mehrfamilienhauses meldeten gegen 21:40 Uhr austretender Rauch aus dem Dachgeschoss eines Anwesens in der Straße „Am Lindenplatz“. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr rückten schleunig mit sieben Fahrzeugen an. Beim Betreten der Wohnung stellten sie fest, dass lediglich angebranntes Essen auf dem Herd zu dem Einsatz führte. Verletzt wurde hierbei niemand, ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht, nur das mittlerweile ungenießbare Essen musste entsorgt werden.

