Lahr, Langenwinkel – Gescheitert, Hinweise erbeten

Lahr, Langenwinkel (ots) – Zwei mit einem Brecheisen ausgestattete Männer haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen in einer Waschhalle in der Hans-Inderfurth-Straße aufgestellten Münzbehälter aufzubrechen. Zuvor haben sich die Einbrecher kurz nach 1 Uhr mit ihrem eisernen Hilfsmittels gewaltsam Zugang zu der Waschhalle verschafft. Das Duo musste allerdings die Robustheit des Geldwechslers anerkennen und zog ohne Beute von dannen. Einer der Unbekannten soll maskiert und schlank gewesen sein sowie kurze Haare getragen haben. Der andere hätte eine untersetzte Figur gehabt und einen Kinnbart sowie eine Jacke mit Kapuze getragen. Die Männer sollen von einem weiteren Komplizen mit einem Auto, nach bisherigen Erkenntnissen ein Kleinwagen, abgeholt worden sein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

