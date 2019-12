Lahr, Langenwinkel – Gewässerverunreinigung, Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr, Langenwinkel (ots) – Bereits am frühen Vormittag des 18. Dezember kam es in Lahr-Langenwinkel zu einer Verunreinigung des Muserebach durch eine weißliche Substanz. Der Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg hat am vergangenen Mittwoch hierzu bereits die Ermittlungen aufgenommen. Ein Fischsterben konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittler bitten nun unter der Hinweisnummer 0781 21-2200 um Hinweise zu der Substanz und möglichen Verursachern.

