Lahr, Langenwinkel – Heimweg ohne Beute angetreten

Lahr (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher ist in den frühen Freitagmorgenstunden in einen Lebensmittelmarkt in der Hans-Inderfurth-Straße eingedrungen. Nach Spurenlage hatte der Unbekannte kurz vor 6 Uhr eine Schiebetür gewaltsam überwunden, stand dann aber vor einem weiteren verschlossenen Rolltor. Der Eindringling hatte anschließend den Personalraum einer im Gebäude ansässigen Bäckerei aufgebrochen. Nach bisherigen Feststellungen musste er seinen Heimweg allerdings ohne Beute antreten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

