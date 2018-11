Lahr, Langenwinkel – Werkzeug bei Einbruch entwendet

Anzeige

Lahr (ots) – Über ein Fenster drangen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar in eine Firma in der Straße `Im Dornschlag´ ein und entwendeten dabei verschiedenes Werkzeug. Nachdem ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnet wurde, fanden die Langfinger im Inneren einen Werkzeugkoffer vor, den sie daraufhin entwendeten. Nachdem auch ein Autoschlüssel in ihre Hände fiel, wurden aus diesem weitere Arbeitsmaschinen entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zu dem nächtlichen Besuch aufgenommen.

