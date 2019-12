Lahr, Langenwinkel – Zeugen nach Zündelei gesucht

Anzeige

Lahr, Langenwinkel (ots) – Bislang unbekannte „Zündler“ haben am Sonntagabend auf einem Freizeitplatz im Limbruchmattenweg zwei Autoreifen in Brand gesetzt, die sie zuvor um die Halterung eines dortigen Basketballkorbes gelegt hatten. Hierdurch wurde die Eisenhalterung des Basketballkorbs beschädigt, wobei der entstandene Sachschaden noch nicht beziffert werden kann. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr-Langenwinkel waren schnell zur Stelle und konnten das Feuer löschen. Am Ort des Geschehens konnten mehrere Kinder oder Jugendliche beobachtet werden, die sich mit City-Rollern entfernten. Ob diese mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen, ist unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr erbeten.

