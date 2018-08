Lahr – Lkw-Plane in Brand gesteckt

Anzeige

Lahr (ots) – Am Sonntag in den frühen Morgenstunden brannte an einem in der Fritz-Rinderspacher-Straße abgestellten Sattelzug die Plane des Aufliegers. Ein Wachmann bemerkte auf seiner Kontrollfahrt das noch nicht sehr weit fortgeschrittene Feuer, konnte es mit Wasser löschen und verhinderte damit größeren Schaden. Die Polizei stellte in Tatortnähe einen 48-jährigen Mann fest, der zurückliegend schon mit Brandstiftungsdelikten in Erscheinung getreten ist. Inwieweit er auch für diesen Brand verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. /br

