Lahr – Medizinischer Notfall

Lahr (ots) – Warum der Fahrer eines Traktors am Donnerstagmittag plötzlich das Bewusstsein verlor und anschließend von seinem Gefährt stürzte, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bis dahin, dass der Senior kurz nach 12 Uhr in der Gartenstraße zu Boden stürzte und sich so leichte Verletzungen zugezogen hatte, die später in einem örtlichen Krankenhaus versorgt werden mussten. Seine Arbeitsmaschine rollte derweil weiter und kam in einem angrenzenden Bach zum Liegen. Der Trecker musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

