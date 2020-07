Lahr – Mehrere Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Anzeige

Lahr (ots) – Wegen mehreren zerstochenen Reifen in der Römerstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagfrüh, 5:45 Uhr hatte ein Unbekannter am Hochhaus Römerstraße 11 an einem weißen Ford Transporter, einem blauen und einem silbernen Renault insgesamt sieben Reifen zerstochen. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die ermittelnden Beamten.

