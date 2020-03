Lahr, Mietersheim – Dein Freund und Helfer

Anzeige

Lahr (ots) – Seiner starken Alkoholisierung dürfte es zu verschulden gewesen sein, dass ein 33 Jahre alter Mann am Montagabend die Hilfe der Beamten des Polizeireviers Lahr in Anspruch nehmen musste. Der Mann hatte seine Tasche nach seiner Ansicht in einem Supermarkt in der Straße „Im Götzmann“ einer Kassiererin zur Aufbewahrung gegeben. Als er diese zurückwollte, kam es zu Streitigkeiten, woraufhin die Polizei alarmiert werden musste. Wie sich herausstellte, hatte der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann seine Tasche in einem anderen Discounter hinterlegt. Die Ordnungshüter konnten den Streit schlichten und den verlorenen Beutel wieder ausfindig machen.

