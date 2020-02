Lahr, Mietersheim – Dreister Diebstahl

Anzeige

Lahr (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen war es am Montagnachmittag zu verdanken, dass ein dreister Diebstahl aus einem Gartencenter in der Straße „Im Götzmann“ schnell aufgedeckt werden konnte. Der Mann beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie ein 69-Jähriger zwei Porzellanfiguren aus der Außenablage entnahm und sie in sein Auto lud. Ohne die Dekorationsartikel zu bezahlen, fuhr er anschließend davon. Da der aufmerksame Beobachter jedoch nicht nur ein Foto von dem mutmaßlichen Langfinger, sondern auch von dessen Kennzeichen machte, klopften wenig später die Beamten des Polizeireviers Lahr an dessen Tür. Gegen den Endsechziger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

