Lahr, Mietersheim – Eingebrochen

Anzeige

Lahr (ots) – Nach einem Einbruch in der Straße „Blockschluck“ haben die Beamten des Polizeireviers Lahr nun die Ermittlungen aufgenommen. In einem nicht genauer eingrenzbaren Zeitraum der letzten Wochen, drückte ein Unbekannter offenbar ein Garagentor ein und gelangte so auch in einen Kellerraum. Mit Angelwerkzeug im Wert von mehreren hundert Euro suchte der Unbekannte daraufhin das Weite.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4583732 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4583732